لابورتا ينفجر فرحاً بالتتويج.. سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تصريحات قوية، فيما يخص عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قلعة كامب نو من جديد، عقب انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفي جيرارد روميرو عقب تتويج برشلونة بالدوري الإسباني: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ميسي إلى برشلونة من جديد".

وتحدث لابورتا أيضاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قائلاً عن التتويج: "تشافي قدم عملاً مميزاً، وكرة قدم جيدة، إنه يستحق التهاني، لدينا مدرب رائع وطاقم عمل كذلك، نحن سعداء للغاية لاستمراره".

وتابع: "أنقذنا النادي مالياً، وأعدنا الفرحة لبرشلونة، والآن بدأنا في الفوز بألقاب مهمة، نتمنى أن تكون هذه هي البداية لمرحلة رائعة".

وبشأن بوسكيتس الذي سيرحل عن برشلونة هذا الصيف، قال لابورتا: "إنه جزء من النادي، سنضعه دائماً في الاعتبار".

وكانت جماهير برشلونة طالبت مراراً وتكراراً بعودة ميسي إلى صفوف البارسا من جديد، حيث رددت اسمه في المدرجات خلال أكثر من مباراة، وكذلك لحظة حسم البلوغرانا للقب الدوري الإسباني، أمس الأحد، أمام إسبانيول.

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