حقيبة مجهولة المصدر وراء أزمة مباراة نانت وتولوز بالدوري الفرنسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت حقيبة مجهولة المصدر بالملعب، في أزمة قبل انطلاق مباراة تولوز ونانت بالجولة 35 لمسابقة الدوري الفرنسي، أمس الأحد.

وتدخل الأمن الفرنسي من أجل الوقوف على طبيعة ما تحتويه الحقيبة، وطلب تأجيل انطلاق المباراة، حسب ما ذكره بيان رسمي لنادي نانت، وبالفعل تم التأجيل لمدة 90 دقيقة، حتى تمكن الأمن من السيطرة على الأمور.

وحسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين تولوز وضيفه نانت، ولم ينجح هجوم الفريقين في صنع الفارق وهز الشباك طوال اللقاء، لينتهي سلبياً.

ورفع تولوز رصيده إلى 43 نقطة في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع نانت رصيده إلى 33 نقطة في المركز 17.

ويحاول نانت تحسين نتائجه وحصد أكبر عدد من النقاط، للحفاظ على تواجده ضمن فرق الدوري الفرنسي والابتعاد عن شبح الهبوط.

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