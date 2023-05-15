على رأسها ريال مدريد.. أندية «الليغا» تهنئ برشلونة بعد التتويج بالدوري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام نادي ريال مدريد بتهنئة غريمه برشلونة، بعدما نجح الأخير في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عقب تغلبه على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمس الأحد، على ملعب كورنيلا البرات، بالجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكتب ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك لنادي برشلونة بطل الدوري 2023/2022"، وجاء ذلك بعدما سبق وقام البرسا بتهنئة ريال مدريد الموسم الماضي بلقب الليغا، وكتب حينها على "تويتر": "ننقل تهنئتنا لريال مدريد على التتويج باللقب 35 للدوري".

وفي نفس الشأن، قام نادي قادش بتهنئة برشلونة أيضاً بعد التتويج بالدوري، أمس الأحد، وكتب عبر "تويتر": "مبروك لفريق برشلونة التتويج بلقب الليغا موسم 2023/2022".

وقام نادي إشبيلية كذلك بتهنئة برشلونة، وكتب على "تويتر": "تهانينا لنادي برشلونة فوزه بلقب الدوري الإسباني".

وجاء هذا التتويج ليكون رقم 27 في تاريخ برشلونة لبطولة الدوري الإسباني، ويقطع فترة ابتعاد البرسا عن التتويج بلقب الليغا منذ 3 مواسم.

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