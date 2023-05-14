فينوورد يحرز لقب الدوري الهولندي للمرة الأولى منذ 2017

المصدر: وكالات

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أحرز فينوورد لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2017 بعد فوزه 3-صفر على ضيفه جو أهيد إيجلز اليوم الأحد.

ورفع فينوورد رصيده إلى 79 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على أيندهوفن ثاني الترتيب، والذي يستضيف فورتونا سيتارد في وقت لاحق من اليوم، قبل جولتين من النهاية.

ونال فينوورد اللقب للمرة 16 في تاريخه لكنه يحتل المركز الثالث خلف أياكس أمستردام (36) وأيندهوفن (24).

وتقدم صاحب الأرض بهدفين في غضون ثلاث دقائق إذ افتتح أسامة إدريسي التسجيل في الدقيقة 15 ثم أضاف سانتياجو خيمنيز الهدف الثاني.

وعزز إيجور بايكساو من تفوق فينوورد بعد تسع دقائق من الاستراحة.

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