الجولتان الأخيرتان من الدوري الألماني تحسمان اللقب

المصدر: وام

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يتجه التنافس بين كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند لحسم لقب الدوري الألماني إلى الجولتين الأخيرتين من الموسم مع اشتعال الصراع بينهما على الصدارة عكس ما كان عليه الحال في معظم المواسم الماضية، التي احتكر فيها بايرن ميونخ البطولة .

وحقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا 6-0 على شالكه مساء أمس السبت في الجولة الـ32 من المسابقة، ورد عليه بوروسيا دورتموند بخماسية في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ لينتهي اللقاء بفوز دورتموند 5-2، وحافظ دورتموند بهذا على فارق النقطة التي تفصله عن بايرن المتصدر برصيد 68 نقطة.

فوز يونيون برلين على فرايبورج 4-2 رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث لكنه خرج من دائرة المنافسة على اللقب رسميا، تاركا الصراع بين بايرن ودورتموند في واحد من أصعب المواسم منافسة على الصعود لمنصة التتويج في تاريخ البطولة.

وأكدت الأهداف الـ11 التي سجلها الفريقان في المباراتين حالة التركيز العالية للاعبي الفريقين .

فوز بايرن ميونيخ على شالكة الذي يصارع للبقاء في دوري الدرجة الأولى هو الـ75 على التوالي بملعب الفريق التي يهز فيها شباك منافسه.

وهذه هي ثاني أطول سلسلة مباريات متتالية يهز فيها بايرن شباك منافسيه على ملعبه على مدار تاريخ المسابقة، وكان الفريق هز شباك منافسيه في 77 مباراة متتالية على ملعبه بين عامي 1979 و1982.

كما نجح بايرن ها الموسم في هز شباك منافسيه بآخر 25 مباراة خاضها بالدوري سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، وكانت آخر مباراة فشل خلالها في هز الشباك هي هزيمته 0-1 أمام مضيفه أوجسبورج في 17 سبتمبر الماضي.

وأكد دورتموند أن هجومه لا يقل كفاءة عن نظيره في بايرن وأنه يحرص أيضا على حسم المباريات مبكرا للابتعاد عن أي مفاجآت من المنافسين خلال المباريات المتبقية في سباق الدوري، خاصة وأنه مثل بايرن لا يمتلك رفاهية التفريط في أي نقطة.

ولهذا، حسم دورتموند المباراة أمام مونشنجلادباخ مبكرا من خلال 3 أهداف في أول ثلث ساعة من المباراة وأتبعها بهدف رابع في الدقيقة 32 فيما جاء الهدف الخامس في نهاية المباراة.

وساهمت هذه الأهداف الـ11 للفريقين في حسم النقاط الـ3 لكل منهما دون عناء في مباراة الأمس، واستمرار الحالة المعنوية لكليهما في أفضل درجاتها قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم، واللتين تحسمان الصراع على اللقب.

كما ساهمت هذه الأهداف مع حصيلة الجولة الـ32 حتى الآن في كسر حاجز الـ900 هدف بالدوري الألماني هذا الموسم، حيث ارتفعت الحصيلة التهديفية إلى 907 أهداف في 286 مباراة أقيمت بالموسم الحالي حتى الآن بمتوسط تهديف بلغ 3.17 هدف للمباراة الواحدة، ليصبح هذا الموسم من أكثر المواسم تهديفا في تاريخ المسابقة.

رحيل الهدافين البارزين روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن ميونخ إلى برشلونة الإسباني، وإيرلنج هالاند عن صفوف دورتموند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يؤثر في الحصيلة التهديفية للفريقين إذ كان بايرن ودورتموند الأفضل هجوما في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن.

ويتصدر بايرن قائمة الأفضل هجوما في المسابقة هذا الموسم برصيد 89 هدفا، ويأتي دورتموند بعده مباشرة برصيد 78 هدفا، علما بأن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة هدافي المسابقة لا تضم أيا من لاعبي الفريقين.

وبعد هدفيه في مباراة الأمس، رفع سيرج جنابري لاعب بايرن رصيده إلى 13 هدفا في المسابقة هذا الموسم ليقتسم المركز الرابع في قائمة الهدافين مع أكثر من لاعب من أندية أخرى.

وفي المقابل، يتصدر دونياييل مايلين قائمة هدافي دورتموند في المسابقة حتى الآن برصيد 9 أهداف.

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