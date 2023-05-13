ماذا قال كلوب عن تحطيم هالاند لأرقام محمد صلاح؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن رقم نجمه محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي سيظل خالدا في ذاكرة الجماهير، حتى بعد تحطيمه من قبل إيرلينغ هالاند.

وحقق النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) بإحرازه 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة للدوري من 38 مباراة، إلا أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجح في تحطيم رقم "الفرعون" في الموسم الحالي، بوصوله إلى 35 هدفا بقميص مانشستر سيتي، حتى الآن.

كما حصل هالاند أمس الجمعة، على جائزة رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية لأفضل لاعب في العام 2023، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي.

بينما حطم محمد صلاح (30 عاما) عدة أرقام مهمة، آخرها احتلاله المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بواقع 186 هدفا بالتساوي مع أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الجمعة، المكرس لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي: "تحطيم هالاند لرقم صلاح القياسي؟، رقم صلاح سيظل خالدا على الأقل في ذاكرتنا نحن مشجعي ليفربول".

وأضاف: "صلاح سيعتزل كواحد من عظماء اللعبة ولا يزال أمامه عدة سنوات للتألق وتحسين أرقامه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز