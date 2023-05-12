ريال مدريد يواجه برشلونة بولاية تكساس الأمريكية

المصدر: وكالات

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يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في مباراة كلاسيكو ودية في 29 يوليو بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن سلسلة من 8 مباريات قبل الموسم تتضمن 6 أندية منها مانشستر يونايتد وأرسنال وإيه سي ميلان ويوفنتوس.

وستكون تلك ثالث مباراة قبل الموسم من نوعها بين برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة بعد مباراة في ميامي غاردينز بولاية فلوريدا عام 2017 وفي هيوستن في يوليو الماضي.

وأعلنت جولة أبطال كرة القدم الجمعة من شركة أسست حديثا لمؤسسة الاستثمار "سيكث ستريت”، وستقام بالشراكة مع "إيه إي جي وليجندز”.

وتبدأ المباريات مع برشلونة ويوفنتوس في سانتا كلارا بكاليفورنيا، في 22 يوليو، وتشمل أيضا ريال مدريد وميلان في باسادينا بكاليفورنيا (23 يوليو)، وأرسنال وبرشلونة في انغلوود بكاليفورنيا، وريال مدريد ومانشستر يونايتد في هيوستن (المباراتان في 26 يوليو)، ويوفنتوس وإيه سي ميلان في كارسون بكاليفورنيا (27 يوليو)، وإيه سي ميلان وبرشلونة في لاس فيغاس ويوفنتوس وريال مدريد في أورلاندو بفلوريدا (2 أغسطس ).

وتخضع المباريات لموافقة سلطات كرة القدم.

ويبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) و الدوري الإسباني (لا ليغا) في 12 أغسطس بينا يبدأ الدوري الإيطالي (سيري آ) بعدها بأسبوع.

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