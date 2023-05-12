الصراع يشتعل في إنجلترا وألمانيا.. وبرشلونة يقترب من التتويج في إسبانيا

المصدر: وام

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حسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم غير أن التنافس لا يزال محتدما بنسب متباينة في الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى والتي ينتظر أن تحسم معظمها خلال الأسبوعين الحالي والمقبل.

فقد توج نابولي بلقب الدوري الإيطالي عن جدارة قبل 5 جولات من ختام الموسم، ويسعى الفريق إلى استغلال الجولات الأربع المتبقية لزيادة رصيده من النقاط، وقد ينجح في تحقيق أكثر من رقم قياسي.

وعلى النقيض، تبدو المنافسة على أشدها بكل من إنجلترا وألمانيا، وينتظر ألا يحسم الصراع على اللقب في بطولة الدوري في البلدين إلا مع الجولة الأخيرة.

وفي المقابل، تبدو منصة التتويج قريبة من لحظة الحسم في كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، وقد تحسم هذه البطولات خلال الجولتين المقبلتين.

ففي إنجلترا، يشتعل الصراع بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة وأرسنال منافسه الوحيد على اللقب.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام أرسنال قبل الجولات الـ3 الأخيرة من المسابقة كما تتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في 3 من المباريات الـ4 المتبقية له ليحافظ على اللقب بغض النظر عن نتائج أرسنال، فيما يحتاج الأخير إلى الفوز في المباريات الـ3 المتبقية له وتعثر مانشستر سيتي في مباراتين بالهزيمة في واحدة والتعادل في أخرى.

و يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون بعد غد الأحد في الجولة الـ36 من المسابقة، والتي تشهد في اليوم نفسه لقاء أرسنال مع برايتون.

وفي ألمانيا، يبدو الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة في ظل فارق النقطة الواحدة التي تفصل بايرن ميونخ (65 نقطة) حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة عن بوروسيا دورتموند (64 نقطة) صاحب المركز الثاني، قبل الجولات الـ3 الأخيرة من المسابقة.

ولهذا، يعتبر الفريقان المباريات الثلاث المتبقية بمثابة لقاءات كؤوس ومباريات نهائية، لأن أيا منهما لم يعد لديه رفاهية التفريط في أي نقطة.

ويمتلك لايبزج (57 نقطة) ويونيون برلين (56 نقطة) وفرايبورج (56 نقطة) الفرصة أيضا للتتويج لكنها فرصة نظرية فقط حيث يحتاج أي منها إلى الفوز في جميع مبارياته بفارق كبير من الأهداف إضافة إلى كبوة هائلة لكل من بايرن ودورتموند، وبالتحديد خسارة كل من المتصدر ووصيفه للمباريات الـ3 المتبقية له في المسابقة.

لذا، تبدو المنافسة محصورة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من الناحية العملية، ويلتقي بايرن مع شالكه غدا السبت فيما يستضيف دورتموند فريق بوروسيا مونشنجلادباخ غدا بالجولة الـ32 من المسابقة.

و على النقيض، تبدو المنافسة محسومة بشكل كبير في إسبانيا إلا في حالة حدوث مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث يتصدر برشلونة برصيد 82 نقطة وبفارق 13 نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 68 نقطة.

و بهذا، يحتاج برشلونة إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من المباريات الـ5 المتبقية له في المسابقة ليتوج بطلا للمرة الأولى في آخر 4 مواسم بغض النظر عن نتائج قطبي مدريد.

و يحل برشلونة ضيفا على إسبانيول بعد غد (الأحد) في الجولة الـ34 من المسابقة في حين يحل أتلتيكو ضيفا على إلتشي في اليوم نفسه على أن يخوض ريال مدريد مباراته في هذه الجولة غدا السبت أمام خيتافي.

وإذا خسر كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباراته في هذه الجولة سيحسم برشلونة اللقب حتى قبل خوض اللقاء أمام إسبانيول.

وفي فرنسا، يقترب باريس سان جيرمان من منصة التتويج والحفاظ على لقبه حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 78 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام لانس فيما يحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وتتبقى له فرصة أيضا مثل لانس لمنافسة سان جيرمان على اللقب.

لكن سان جيرمان يحتاج إلى 7 نقاط فقط من مبارياته الـ4 المتبقية ليتوج باللقب، بغض النظر عن نتائج منافسيه لانس ومارسيليا، كما أن فارق الأهداف الكبير الذي يتفوق به سان جيرمان يجعله عمليا بحاجة فقط للفوز في مباراتين من هذه المباريات الأربع والتي يبدأها بمواجهة أجاكسيو غدا السبت في الجولة الـ35 من المسابقة.

و في البرتغال، يقترب بنفيكا من التتويج بلقبه الأول في الدوري البرتغالي في آخر 4 مواسم حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 80 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد بورتو حامل اللقب، وذلك قبل الجولات الـ3 الأخيرة من المسابقة.

و يحتاج بنفيكا للفوز في 2 من المباريات الـ3 المتبقية له في الدوري ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج بورتو، الذي يستضيف كاسا بيا يوم الأحد فيما يحل بنفيكا ضيفا على بورتيمونينسي غدا السبت في الجولة الـ32 من المسابقة.

وفي هولندا، يقترب فينورد من حسم اللقب حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 76 نقطة وبفارق 8 نقاط أمام إيندهوفن منافسه الوحيد حاليا على اللقب، ويحتاج فينورد للفوز في مباراة واحدة فقط من المباريات الـ3 المتبقية له في المسابقة، وقد يحسم اللقب بعد غد الأحد حال الفوز على ضيفه جو أهيد إيجلز أو تعثر آيندهوفن أمام ضيفه فورتانا سيتارد بنفس اليوم.

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