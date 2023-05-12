على هامش أزمته الأخيرة..ميسي يوقع عقداً سرياً

المصدر: البيان

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وقع النجم الأرجنتيني في صفوف نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي عقداً سرياً مع إدارة ناديه الفرنسي، على هامش أزمته الأخيرة التي نشبت عقب زيارته الأسبوع الماضي إلى السعودية دون إذن، حيث عاقبته إدارة النادي الباريسي بالإيقاف لمدة أسبوعين.

وكشفت شبكة "RMC سبورت" وفقاً لروسيا اليوم كواليس جديدة وراء العفو عن النجم الأرجنتيني، والسماح له مجددا بالمشاركة في التدريبات.

وأشارت إلى أن ميسي اعتذر في مقطع فيديو مدته 37 ثانية، بثه عبر حسابه على "تويتر"، بعد توقيع عقد سري بين إدارة النادي ومحامي النجم الأرجنتيني.

وذكرت أن محامي ميسي وقع اتفاقا ملزما مع النادي الباريسي، ينص على "اعتذار اللاعب والسماح بمشاركته في التدريبات لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات".

وختمت تقريرها بأن العقد السري جاء بسبب تخوف المقربين من ميسي، من إدارة باريس، بأن يعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات.

وعاد ميسي لخوض التدريبات بشكل منفرد الاثنين الماضي، ثم التحق في اليوم التالي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة أجاكسيو، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

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