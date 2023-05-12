أنشيلوتي: لا نفكر في مواجهة سيتي.. وفينيسيوس أفضل لاعبي العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه لا يفكر في مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور يعتبر هو الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء خيتافي غداً بالدوري الإسباني: "الفريق في حالة جيدة جداً، لدينا بعض الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، مثل بنزيما ورودريجو وألابا".

وعما يشار له في وسائل الإعلام حول تصنيفه وغوارديولا بالأفضل في العالم، قال الإيطالي المخضرم: "لسنا الأفضل هناك العديد من المدربين الآخرين يؤدون بشكل جيد".

وأكمل: "لا أفكر في مباراة سيتي، أعتقد أننا قدمنا أداء هجوميً جيداً في الذهاب ومواجهة الإياب لن نتحدث عنها الآن".

وأردف: "كورتوا سيلعب غداً وفينيسيوس أيضاً، لدينا لاعبين يحتاجون إلى اللعب، خيتافي منافس يقاتل حتى يتجنب الهبوط، لذلك ستكون مباراة صعبة".

واختتم: "فينيسيوس أفضل لاعب في العالم حالياً، أصبح لاعباً حاسماً، ويساهم بالأهداف ويساعد الفريق بشكل مستمر".

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