حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج تركيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسمياً ينفي فيه التقارير التي أشارت إلى إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022، من تركيا إلى البرتغال.

وكانت صحيفة "ديلي ميل"، أكدت إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تواصل مع نظيره البرتغالي وقدم طلباً غير رسمي للسماح بإقامة النهائي على ملعب النور بلشبونة إذا تعذر إقامته في إسطنبول، حال شهدت المدينة اضطرابات أمنية عقب الانتخابات.

وجاء نص البيان على النحو الآتي: "سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول كما هو مقرر يوم 10 يونيو 2023، ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي مناقشات على تغيير ذلك مع أي مؤسسات سياسية أو حكومات أو اتحادات وطنية لكرة القدم".

وأصدر الاتحاد الأوروبي هذا البيان، ليؤكد من خلاله إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تركيا كما هو مقرر له، نافياً كافة التقارير التي تشير إلى إمكانية نقل اللقاء.

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