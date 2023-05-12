متفوقاً على ثنائي أرسنال.. هالاند يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب رابطة النقاد الرياضيين، متفوقاً على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بحصوله على نسبة 82% من الأصوات.

وجاء في المركز الرابع كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، ثم ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، ولم يتواجد محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين هذا الموسم.

وظهر هالاند بشكل أكثر من رائع، خلال موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، وساهم في تربع مانشستر سيتي على عرش صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 35 هدفاً، وأصبح الأكثر تسجيلاً خلال موسم واحد في تاريخ المسابقة، وسجل مع سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم 51 هدفاً، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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