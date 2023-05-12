يوفنتوس ينجو من فخ أشبيلية بتعادل قاتل

المصدر: د ب ا

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نجا يوفنتوس الإيطالي من كمين ضيفه أشبيلية الإسباني وتعادل معه في الوقت القاتل 1 / 1، الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر النجم المغربي الدولي يوسف النصيري بالتسجيل لمصلحة أشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فيديريكو جاتي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور النهائي إلى مباراة العودة، التي ستقام على ملعب أشبيلية يوم الخميس القادم، حيث يتطلع كل فريق للانتصار من أجل الظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العودة بالتعادل، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 31 مايو الجاري بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرليفركوزن الألماني وروما الإيطالي.

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