يُشبه محمد صلاح في اختراقاته السريعة..مونبلييه يتعاقد مع الدولي الأردني التعمري

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مونبلييه صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري.

وكتب مونبلييه على موقعه الرسمي "تم التوصل إلى اتفاق من أجل قدوم المدافع الدولي السويسري الواعد بشير عمرجيش والجناح الدولي الاردني موسى التعمري".

وأضاف النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة عام 2012 أنهما قادمين من إف سي زيوريخ السويسري ولوفان البلجيكي تواليا وسيلتحقان بمونبلييه موسم 2023-2024 من دون الإشارة الى قيمة الصفقتين ومدتهما.

واستهل التعمري الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين في العاشر من يونيو المقبل، مسيرته الكروية مع شباب الاردن عام 2016 وبقي في صفوفه حتى صيف 2018، علما أن شباب الاردن أعاره موسم 2017-2018 إلى مواطنه الجزيرة وتوج معه بطلا لمسابقة الكأس المحلية وحلّ معه وصيفا لبطل الدوري.

وانتقل صيف 2018 الى أبويل القبرصي ولعب معه حتى صيف 2020 وتوج معه بلقب الدوري عام 2019. حقق معه نجاحا كبيرا ونسب تهديف عالية (13 هدفا في 74 مباراة)، قبل أن يوقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع لوفان ينتهي الصيف المقبل.

وكان التعمري الذي شُبه بنجم ليفربول الانجليزي الدولي المصري محمد صلاح باختراقاته السريعة على الجناح ومهاراته الفردية، في طريقه الى الانضمام الى نانت الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي.

وحقق التعمري موسما جيدا ومقنعًا مع لوفان حيث سجل ستة أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة وأنهاه في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

ويعتبر التعمري أحد الركائز الأساسية للمنتخب الأردني.

من جهته، يملك عمرجيش البوسني الأصل والبالغ من العمر 21 عاما خبرة اللعب لمدة خمسة مواسم في الدوري السويسري مع إف سي زيوريخ وتوج معه بلقب الدوري العام الماضي. خاض المدافع الشاب 19 مباراة هذا الموسم.

خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب السويسري منذ عام 2020.

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