الأولوية لدوري الأبطال.. أنشيلوتي يريح الأساسيين أمام خيتافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد سيخوض لقائه المقبل أمام خيتافي بالدوري الإسباني، بدون لاعبيه الأساسيين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، سيدفع بالعناصر البديلة لإراحة الأساسيين، استعدادًا لمواجهة العودة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن الأولوية بالنسبة لريال مدريد تكمن في التركيز على دوري الأبطال، رغم إمكانية فقدان المركز الثاني بالليغا، لذا سيلجأ أنشيلوتي إلى الاعتماد على البدلاء، حيث سيكون من المتوقع أن يتولى الأوكراني أندري لونين حراسة عرين الميرنغي بدلاً من تيبو كورتوا، كما سيظهر في التشكيل الأساسي كل من جيسوس فاييخو، وألفارو أودريوزولا، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز.

وشددت الصحيفة على أن أنشيلوتي لن يخاطر بالعناصر الأساسية لريال مدريد في مواجهة خيتافي، والمتمثلة في كريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، بهدف تحضيرهم لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، التي ستقام الأربعاء 17 مايو، على ملعب الاتحاد بإنجلترا، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، علماً بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وخيتافي ستقام السبت 13 مايو، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

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