مصائب ميلان تتوالى.. انتهاء موسم إسماعيل بن ناصر مع الروسونيري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، سيجري عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة انتر بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الفحوصات التي أجراها إسماعيل بن ناصر صباح اليوم الخميس، أكدت وجود ضرر في غضروف اللقمة الوحشية للركبة اليمنى، ما يؤكد ضرورة خضوع اللاعب لعملية جراحية بالمنظار.

وأكدت الشبكة أن نتائج الفحوصات تعني نهاية موسم بن ناصر، لأنها إصابة خطيرة وتكمن مشكلتها في الغضروف، ولا يتم تحديد زمن التعافي المتوقع إلا بعد العملية المقرر أن يخضع لها أحد أيام الجمعة أو السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن غياب بن ناصر لن يقل عن شهرين، مشيرة إلى إنها نفس الإصابة التي عانى منها زميله السابق جياكومو بونافينتورا، وأبعدته عن الملاعب 7 أشهر.

يذكر أن مواجهة ميلان أمام انتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بثنائية نظيفة لصالح الأخير.

وشارك بن ناصر في 40 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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