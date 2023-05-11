هل سيعود نيمار إلى برشلونة؟ صحيفة إسبانية تكشف الحقيقة

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، حقيقة عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبات رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي مسألة وقت، حيث دخل في عدة أزمات مع إدارة النادي.

وحاصرت مجموعة من ألتراس جماهير سان جيرمان، منزل نيمار خلال الأيام الماضية، بعد توديع دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، باعتباره واحدا من نجوم الفريق، لكنه لم يصنع الفارق منذ انضمامه.

وقالت الصحيفة الإسبانية وفقاً لروسيا اليوم: "عودة نيمار لبرشلونة أبعد ما تكون عن الواقع، فلم يكن اسمه مطروحا حتى على طاولة الإدارة لضمه في الموسم الجديد".

وأضافت الصحيفة: "سيتوجب على نيمار العثور على ناد آخر، فلن يعود إلى برشلونة".

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، بعد سداد 222 مليون قيمة الشرط الجزائي.

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