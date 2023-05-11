جوائز مالية ضخمة تنتظر السيتي حال التتويج بالثلاثية التاريخية

المصدر: البيان

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تنتظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جوائز مالية ضخمة في حال تحقيقه الثلاثية التاريخية التي يسعى إليها هذا الموسم، من خلال الفوز بألقاب البريميرليغ ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصل السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وينتظر مواجهة غريمه مانشستر يونايتد الشهر المقبل، وفي حال توج بالثلاثية سيحصد ما يقارب من 300 مليون إسترليني كجوائز مالية، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية وفقاً لروسيا اليوم.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 4 جولات من النهاية مع خوض السيتي مباراة أقل من المدفعجية.

وفي حال توج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر 6 أعوام، فسيحصل على 164 مليون إسترليني مثل الموسم الماضي.

ويتواجد السيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح في العودة بتعادل ثمين أمام ريال مدريد في لقاء الذهاب من ملعب البيرنابيو بنتيجة (1-1)، على أن يخوض الإياب على ملعبه الاتحاد الأسبوع المقبل، ويضمن التتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى، للسيتي جائزة مالية قدرها 117.2 مليون إسترليني، مقابل الحصول على 3.9 مليون إسترليني حال التتويج بكأس الاتحاد، أي ما مجموعه 285.1 مليون إسترليني.

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