يرمز إلى ذات الأذنين.. تيفو خيالي من جماهير ميلان بالديربي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدمت جماهير ميلان لوحة فنية رائعة خلال ديربي ميلانو، الذي أقيم أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت نتيجته 0/2 لصالح النيراتزوري.

ورفعت جماهير ميلان تيفو خيالي في مدرجات ملعب سان سيرو، يرمز إلى الكأس ذات الأذنين لدوري الأبطال، مرفقة بوجه غاضب، تعبيراً عن حاجة جماهير الروسونيري لعودة أمجاد النادي، والتتويج مجدداً بلقب دوري أبطال أوروبا.

واعتادت جماهير ميلان على تقديم اللقطات الإبداعية في مدرجات الملاعب المختلفة، حيث رفعت العديد من اللوحات الفنية الرائعة خلال بعض المباريات الهامة في المواسم الماضية.

وكان ميلان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الجارية لأول مرة منذ 16 عامًا.

ويعد ميلان من أبرز الفرق التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 ألقاب.

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