بثنائية دجيكو ومخيتاريان.. أرقام قياسية بالجملة لأنتر ميلان في دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح انتر ميلان في حسم النتيجة لصالحه خلال مباراته أمام ميلان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت 0/2 لصالح النيراتزوري.

وجاءت ثنائية انتر في الشوط الأول، عن طريق الثنائي إدين دجيكو وهنريخ مخيتاريان في الدقيقتين 8 و11.

وأصبح انتر ميلان بفضل هذه الثنائية، رابع فريق يتقدم بهدفين في أول 11 دقيقة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد يوفنتوس في أبريل عام 1999، ومانشستر يونايتد في مايو 2009، ومانشستر سيتي في أبريل 2022، وذلك بحسب المواقع المختصة في إحصائيات كرة القدم.

وأصبح دجيكو سابع لاعباً يسجل 20 هدفاً أو أكثر في البطولة عقب بلوغ سن الـ 30 عامًا، ليجاور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش وديدييه دروجبا.

وفي نفس الوقت، أصبح دجيكو ومخيتاريان أول ثنائي يتجاوز عمره أكثر من 34 عامًا، يسجل لنفس الفريق في مباراة واحدة بأدوار المغلوب في البطولة بنظامها الجديد.

وحقق انتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على مر التاريخ، أعوام 1964 و1965 و2010.

يذكر أن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ميلان وانتر، ستقام الثلاثاء 15 مايو، على إستاد جوزيبي مياتسا، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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