هل ألقى القمامة على جماهير ريال مدريد؟ والد هالاند يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد ألفي هالاند والد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، على ما تداول حول إساءته لجماهير ريال مدريد، وإلقاء القمامة عليها، إلى أن تم طرده من المدرجات، خلال مواجهة الميرنغي وسيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ونفى ألفي هالاند ما تداول، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما تردد غير صحيح، لم أفعل هذا الأمر".

وتابع: "لقد حظيت ببعض المزاح مع جماهير ريال مدريد، لم تكن سعيدة عندما سجل السيتي وهذا أمر طبيعي، لهذا السبب تم نقلنا بعيداً عنها بمسافة 50 متراً، ولا شيء آخر".

يذكر أن مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وتقام مباراة العودة الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد بإنجلترا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز