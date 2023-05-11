توماس مولر يسخر من شائعات رحيله عن بايرن

المصدر: (ميونيخ - أ ف ب)

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نشر توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، صورة له وهو يسخر من الشائعات التي تناولت مسألة رحيله عن النادي البافاري، نشرتها صحيفة سبورت-بيلد الأسبوعية.

وكتب مولر: كل التركيز على الدوري ولا شيء سوى بايرن.

وقالت صحيفة بيلد-سبورت في نسخة أمس أن رحيل بطل العالم 2014 عن ناديه الأبدي بايرن غير مستبعد.

تدرّج مولر الذي بدأ مسيرته مع تي أس في بل بين عامي 1993 و2000، مع جميع الفرق العمرية في بايرن، قبل أن يوقع على عقده الأول في فبراير 2009 لينتقل إلى عالم الاحتراف في سن الـ20 عاماً في الأول من يوليو 2009. مذاك، مدّد مغامرته مرات عدة مع النادي البافاري، علماً أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2024.

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