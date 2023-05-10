لخطف تأشيرة النهائي..التشكيلة الأساسية لـ "ديربي الغضب" الإيطالي

المصدر: وكالات

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يلتقي مساء اليوم قطبا مدينة ميلانو الكروي، ميلان والإنتر في "ديربي الغضب" الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويحتضنها ملعب "جيوزيبي مياتزا".

واختار الإيطالي الآخر سيميوني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للأفاعي" لمواجهة، "الروسونيري":





وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان "الروسونيري" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة جاره اللدود:"النيراتزوري":

يذكر أن المتأهل من "ديربي" قطبي مدينة ميلانو الإيطالية الكروي بين فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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