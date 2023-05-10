أول تعليق من مورينيو على أنباء توليه مهمة تدريب سان جيرمان

المصدر: وكالات

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نفى جوزيه مورينيو مدرب روما تكهنات متزايدة بشأن توليه مسؤولية باريس سان جيرمان وذلك قبل استضافة باير ليفركوزن في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.

ورغم تكهنات بتوليه مسؤولية الفريق الفرنسي بدلا من كريستوف جالتييه اعتبارا من الموسم المقبل، أكد مورينيو ولاءه لروما الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2024.

وأبلغ مورينيو محطة سكاي سبورت إيطاليا اليوم الأربعاء قبل مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفركوزن "إذا اتصلوا، فإنهم لن يجدوني".

ويلتقي مورينيو مجددا بتشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي قام، خلال مسيرته كلاعب، بدور محوري في نجاح المدرب البرتغالي خلال حقبته في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وسويا، ساعدا النادي في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

وخلال مؤتمر صحفي، أبدى مورينيو إعجابه بلاعب إسبانيا السابق وأغدق عليه بالمديح.

وقال:"لم أره منذ وقت طويل. دائما ما كانت علاقتنا قوية ورائعة، تتخطى العلاقة بين مدرب ولاعب".

واعتبر مورينيو أن الفريق الألماني في مصاف الفرق الأفضل في أوروبا على مستوى تنفيذ الهجمات المرتدة.

وقال:"يمثلون خطورة كبيرة في تلك المرحلة من اللعبة، إنهم يدافعون وينتظرون أن يفقد منافسهم الكرة وبعدها يصعب إيقافهم"، مبرزا سرعة مهاجمي ليفركوزن.

وأضاف:"يستخدم الأسلوب الذي يناسب لاعبيه بصورة أكبر، خمس أو ستة منهم قادرون على المشاركة في سباق 100 متر مع (العداء) مارسيل جاكوبس في الأولمبياد".

ويخوض روما قبل نهائي إحدى البطولات القارية للمرة الثالثة على التوالي لكن مورينيو نفى أن يمثل هذا ضغطا على الفريق.

وقال: "نحن متمرسون بالقدر الذي يمنع حماسنا بوصولنا إلى قبل النهائي من أن يغلبنا ولا يجعلنا نركز أكثر من اللازم على حقيقة أننا نخوض لقاء الذهاب على ملعبنا".

وأضاف مورينيو: أن المهاجم باولو ديبالا ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم لن يكونا على الأرجح ضمن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة.

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا لنستعيد خدماتهما بالكامل، لكن يجب علينا الاستعداد للمباراة بغض النظر عن جاهزيتهما".

ويقام لقاء الإياب في 18 مايو الجاري.

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