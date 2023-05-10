مولر يرد بسخرية على شائعات رحيله عن بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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رد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بسخرية على شائعات رحيله عن الفريق من أجل الحصول على المزيد من الوقت للمشاركة، في الوقت الذي استبعد فيه أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي مثل هذا السيناريو.



وكان عدد الأربعاء من صحيفة "بيلد" الأسبوعية، قد أشار إلى أن مولر يرغب في مغادرة الفريق البافاري، بسبب عدم اقتناعه بالوقت الذي يشارك فيه مع الفريق خلال المدير الفني السابق جوليان ناجلسمان أو خليفته توماس توخيل.

ونادرا ما شارك مولر كلاعب أساسي في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار تكهنات عديدة.

لكن مولر لجأ إلى تطبيق تبادل الصور "إنستغرام" للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده واسمه "كينج دايف" إلى مع تعليق منه على الصور قال فيه: "إذا كان يمكنك قراءة كينج دايف، الآن أصبح شرسا حقا، تركيز كبير على البطولة ودائما بايرن".

ويلعب مولر /33 عاما/ مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليجا في عام 2008. وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني

وذكرت "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

وقال أوليفر كان في حوار مع "بيلد" إن رحيل مولر لن يحدث..

وأضاف :" إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء بعبارات لا لبس فيها. توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا".

وقد يتسبب رحيل مولر في صدمة كبيرة للنادي ومشجعيه وقد يزيد الضغط على كان وعضو المجلس حسن صالح حميديتش، حيث تعرضا لانتقادات عديدة بسبب عدم التعاقد مع بديل مناسب للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وكذلك الظروف المحيطة برحيل المدرب ناجلسمان نهاية مارس الماضي.

ويتصدر بايرن ترتيب بوندسليجا، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند ، حيث يمكن أن ينهي الفريق البافاري الموسم بدون ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.

كان اجتماع مجلس الإدارة والذي قد يقرر مستقبل كان قد تم تحديده في 30 مايو الجاري، وذلك بعد ثلاثة أيام من نهاية الموسم.

وأكد كان أن قرار الاستغناء عن ناجلسمان كان صائبًا ، لكنه أوضح أنه كان يمكن القيام بالأمور بشكل أفضل، متعهدا بإجراء تقييم كامل بعد نهاية الموسم .

وأوضح كان أنه حاول ضم النرويجي إيرلنج هالاند (مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي) إلى الفريق لكن ثمنه كان باهظا، مشيرا إلى أنه وصالح حميديتش قررا دخول الموسم مع القائمة المتواجدة، لأنها تضم العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف.

ولكن ذلك لم يحدث بشكل مرضي للنادي، وأكد رئيس بايرن أن ناديه يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ورغم ذلك، ظل كان حذرا فيما إذا كان يستحق الأمر انفاق 100 مليون يورو (7ر109 مليون دولار) للحصول على خدمات مهاجمين مثل فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي أو راندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والمطلوبين من أندية أوروبية عدة.

وقال كان: "مع أموال بمثل هذا الحجم ، يجب على بايرن أن يسأل نفسه، هل اللاعب يستحق كل تلك الأموال؟، سيكون ذلك مجازفة كبيرة بالطبع".

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