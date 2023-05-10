أولويته الاستمرار مع برشلونة.. جوردي ألبا يرفض اللعب في السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية آخر المستجدات الخاصة بمستقبل جوردي ألبا مع فريقه برشلونة، في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رغبة ألبا تتمثل في الاستمرار مع برشلونة، ما لم يصل عرض مغري له، يضطره للرحيل عن البرسا.

وأوضحت الصحيفة، أن مسئولي برشلونة عقدوا اجتماعًا مع وكلاء ألبا، لمناقشة مستقبله، مؤكدة أن اللاعب يتفهم الموقف المالي الصعب الذي يمر به البرسا في الوقت الحالي، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مستعداً لقبول أي عرض إلا بشروطه.

وشددت الصحيفة على أن ألبا لم يتلق أي عروض من السعودية، ولن يوافق على الذهاب هناك إذا رغبت أحد الأندية في ضمه، وهو عكس ما قيل في تقارير إعلامية سابقة، عن احتمالية لم شمله مع سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي، في نادي الهلال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز