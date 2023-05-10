أمام سيتي.. فينيسيوس يسجل من خارج منطقة الجزاء لأول مرة في دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي، ليكون أول أهدافه من خارج منطقة الجزاء خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة التي جمعت بين الريال وسيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، انتهت بالتعادل 1/1.

وأحرز فينيسيوس هدفاً صاروخياً بشباك الحارس إيدرسون خلال هذه المواجهة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36، بعد تمريرة من كامافينغا.

وبحسب منصة "مستر شيب" الإسبانية، فإن هدف فينيسيوس في المان سيتي هو الأول في مسيرته بدوري الأبطال من خارج منطقة الجزاء.

وسبق وأحرز فينيسيوس 14 هدفًا في 44 مباراة بدوري الأبطال، لكن جميعها كانت من داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن لقاء الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيقام، الأربعاء 17 مايو الجاري، على ملعب الاتحاد في إنجلترا، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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