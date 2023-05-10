بعد صاروخية مانشستر سيتي.. فينيسيوس يعادل رقم كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عادل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فينيسيوس من إحراز الهدف الأول لصالح ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي، خلال مواجهة أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت 1/1.

وجاء الهدف بعد هجمة رائعة من ريال مدريد، انتهت بتمريرة من كامافينغا لفينيسيوس، الذي سدد الكرة بقوة وسكنت شباك إيديرسون.

ووفقاً لمنصة "footystats" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإنه بعد هذا الهدف نجح فينيسيوس في معادلة رقم رونالدو الذي حققه مرتين في 2017 و2018، حيث ساهم النجم البرازيلي في أهداف خلال آخر 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ نجح في تسجيل 8 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أن لقاء الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيقام، الأربعاء 17 مايو الجاري، على ملعب الاتحاد في إنجلترا، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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