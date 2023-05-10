بعد هدفه في ريال مدريد.. إنجاز تاريخي لكيفين دي بروين مع سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، إنجازًا تاريخياً مع فريقه، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من هز شباك ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي، أمس الثلاثاء، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1.

ونجح دي بروين في تسجيل هدف مانشستر سيتي الوحيد في شباك الريال، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن أهداف دي بروين الـ 14 في دوري أبطال أوروبا، 11 هدفاً منها جاء في مراحل خروج المغلوب، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل هذا العدد من الأهداف في مراحل الإقصاء بدوري الأبطال.

ونجح كيفين أيضاً في التسجيل بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، بعدما فعل ذلك في عام 2021 ضد باريس سان جيرمان، والعام الماضي أمام ريال مدريد، وكذلك الموسم الجاري.

وتقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، الأربعاء 17 مايو الجاري، على ملعب الاتحاد في إنجلترا، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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