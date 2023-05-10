وكيله في الرياض.. صراع ثلاثي على ضم بوسكيتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن هناك 3 أندية سعودية دخلت صراع التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة أعلن رحيل بوسكيتس عن الفريق بشكل رسمي، بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت 15 عامًا مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن أحد وكلاء اللاعب يتواجد في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة العروض المقدمة من الفرق المهتمة بضمه.

وأوضحت الصحيفة أن 3 أندية مهتمة بضم بوسكيتس، وهي الشباب، والنصر، والهلال، حيث بدأت بالفعل الاتصالات بين الأطراف المعنية، ويتواصل معها بيب سيتفالس وكيل اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن فرص الشباب تتضاءل بخصوص احتمالية ضم بوسكيتس، نظراً لأن المنافسين هما الهلال والنصر، وهما من أقوى الفرق في السعودية بالمقارنة بالشباب، ويراهنان على ذلك في السابق على التعاقد مع اللاعب.

وأردفت الصحيفة أن العرض السعودي الرسمي الوحيد الذي قُدم لبوسكيتس، كان عرض النصر في الشتاء الماضي براتب صافي قدره 17 مليون يورو، لكن القطبين السعوديين على استعداد لتحسين عروضهم المقترحة، الأمر الذي جعل اللاعب يُقدر بجدية خيار مواصلة مسيرته في السعودية، في الوقت الذي لا يمكن فيه استبعاد الخيار الأمريكي المتمثل في انتر ميامي، لكنهم لن يكونوا قادرين على مجاراة العروض السعودية.

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