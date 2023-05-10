أنشيلوتي: التكنولوجيا أثبتت عدم صحة هدف مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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فتح كارلو آنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، النار على أداء آرتور سواريز دياز حكم مباراة الميرنغي ضد مانشستر سيتي.

وكان الفريقان قد تصادما في إستاد سانتياغو برنابيو، لخوض موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليسفر اللقاء عن تعادلهما بنتيجة 1/1.

وأثارت لقطة هدف كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي سخط أنشيلوتي، الذي أكد أن الكرة كانت قد خرجت من الملعب قبل وصولها إلى الدولي البلجيكي، واعترض المدرب الإيطالي على القرار باحتساب الهدف، ليشهر دياز في وجهه البطاقة الصفراء.

وصرّح أنشيلوتي بعد صافرة نهاية المباراة: "الأمر صعب، ولكنني لست أنا من أقول بذلك (عدم صحة الهدف)، بل التكنولوجيا تقول بذلك"، في إشارةٍ إلى الإعادة التلفزيونية للقطة عبور الكرة لخط الملعب قبل إقدام بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، على تمريرها.

وأكمل أنشيلوتي: "لا أفهم لماذا لم تتحقق تقنية حكم الفيديو المساعد منها (لقطة عبور الكرة لخط الملعب)، الحكم لم يكن مركزاً كثيراً، لقد أنذرني بينما اللاعبون في رأيي فوق أرضية الملعب كانوا أحق بتلقي البطاقات الملونة".

وتطرّق المدرب الذي يقضي ثاني فتراته مع ريال مدريد إلى أداء فريقه في المباراة، فقال: "دفاعياً لقد كنا جيدين للغاية، أنطونيو رودريجر أبلى البلاء الحسن ضد هالاند، وخط وسطنا غطّى بشكلٍ جيدٍ للغاية المساحات أمام الدفاع، وقد تصرفنا بالكرة بشكلٍ جيدٍ في الشوط الثاني".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته: "كان بإمكاننا الفوز بهدفٍ نظيفٍ، النتيجة لا تمنحك التقدير الذي تستحقه، ولكن أدائنا كان مميزاً، نحن راضون".

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