تعادل الريال وسيتي.. قذيفة دي بروين تؤجل الحسم إلى " ستاد الاتحاد"

المصدر: وكالات

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي تعادلا ثمينا 1-1 مع مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان إيابا على استاد "الاتحاد" في مانشستر يوم الأربعاء المقبل، ليتأهل الفائز منهما في مجموع المباراتين إلى نهائي البطولة.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36..وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 67.

وينتقل مانشستر سيتي الإنجليزي الى "ستاد الاتحاد" وهو على المسافة ذاتها من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وذلك بعدما عاد من ملعب العملاق الملكي بالتعادل 1-1 الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الفصل الأول من المواجهة الثأرية لسيتي، كان المضيف الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة خلافاً لمجريات اللعب (36)، قبل أن يرد البلجيكي كيفن دي بروين بهدف أروع من مسافة بعيدة أيضاً حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل (67).

ويأمل سيتي أن يكون هذا التعادل مفتاح ثأره من ريال الذي حرمه من التأهل الى نهائي الموسم الماضي بعدما عوض خسارته ذهاباً أمام الفريق الإنجليزي 3-4 في مانشستر، ثم تخلفه إياباً صفر-1 على أرضه وعاد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو في الوقت القاتل ثم بركلة جزاء في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1) قادته الى النهائي ومن بعدها الفوز باللقب الرابع عشر.



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