ميسي.. الصفقة مع «الهلال» لم تحسم

المصدر: باريس -أ ف ب

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أصرّ والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله خورخي أن مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي لم يقرر وجهته في الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر لوكالة «فرانس برس»، أمس، أنه سيوقّع لفريق سعودي، في إشارة إلى نادي الهلال.

وينتهي عقد قائد منتخب الأرجنتين مع سان جرمان في يونيو المقبل، لكنّ مصدراً مطلعاً على المفاوضات في الرياض، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، قال لـ«فرانس برس»، إن ميسي سيلعب في الدوري السعودي بموجب صفقة «استثنائية وضخمة»، مضيفاً: «صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل»، ليسير على خطى غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن والد ميسي أصر على أن نجله سيتخذ قراراً حيال مستقبله نهاية الموسم: «ليس هناك أي اتفاق مع أي نادٍ للعام المقبل».

وتابع عبر حسابه في موقع «إنستغرام»: «لن يُتخذ القرار قبل أن ينهي ميسي الدوري مع باريس سان جرمان.. مع انتهاء الموسم سيحين الوقت للتحليل.. واتخاذ قرار». وكان ميسي (35 عاماً) قد تعرّض أخيراً للإيقاف من قبل ناديه بسبب سفره دون إذن إلى السعودية حيث يرتبط بعقد مع هيئة السياحة للتسويق لها.

وأضاف خورخي ميسي: «هناك شائعات ويستخدم كثيرون اسم ليونيل لكسب الشهرة، لكن الحقيقة واحدة، ويمكننا التأكيد أنه لا يوجد اتفاق مع أحد، لا شفهياً، وليس هناك توقيع متفق عليه. ولن يحدث ذلك حتى نهاية الموسم».

وكان رونالدو انضم إلى النصر في يناير حتى 2025 بصفقة مقدّرة بـ440 مليون دولار.

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