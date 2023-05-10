ميلان و«إنتر» في ديربي الأبطال اليوم

المصدر: (ميلانو - أ ف ب)

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يستعد ميلان الإيطالي لخوض أبرز ديربي محلي له منذ عقود بمواجهة القطب الثاني لمدينة ميلانو فريق «إنتر»، حيث يلتقي اثنان من أعرق الأندية الأوروبية اليوم في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في القارة العجوز، مع الفصل الأول من المواجهة على ملعب «سان سيرو» قبل المواجهة الثانية 16 الشهر الحالي إياباً على ملعب «جوزيبي مياتسا»، للحصول على فرصة رفع حصيلة المدينة الإيطالية من الكؤوس الأوروبية إلى 22.

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