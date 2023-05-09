يويفا يستهدف توزيعا عادلا لإيرادات تشامبيونزليغ بعد تعديله

المصدر: ا ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ترتفع عائدات القنوات الناقلة والجهات الراعية بنحو 33 بالمائة لمسابقات الأندية المعدلة لعام 2024، وتعهد اليوم الثلاثاء بتوزيع معظم أي فائض بين الدوريات ذات التصنيف الأدنى إذا اقترب إجمالي المبيعات من 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).

يحقق دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) حاليا إيرادات عالمية تبلغ 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لمسابقات أندية يويفا لكل موسم من المواسم الثلاثة من 2021 إلى 2024.

تعتمد ثقة يويفا على الموجة الأولى من صفقات البث بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للمواسم من عام 2024 حتيى 2027، حيث تضيف منافسات الرجال المزيد من المبارايات بسبب التنسيق الموسع. قال جورجيو مارشيتي، مدير مسابقات يويفا، الثلاثاء في إفادة صحفية ”نعمل على كل من التوقعات المتحفظة والأكثر تفاؤلا في نطاق يمكنني القول إنه يتراوح بين 4.6 مليار و 4.8 مليار (يورو)”. تم الانتهاء من التعديلات على نظام تشامبيونزليغ العام الماضي.

فاعتبارا من عام 2024، يضمن كل فريق في المسابقة ثمان مباريات بدلا من ست، وتنظيم 64 مباراة أخرى إجمالا كل موسم لبيعها للقنوات الناقلة للمباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز