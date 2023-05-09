في بيان رسمي.. والد ميسي يرد على أنباء انتقاله للدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بيانًا للتعليق على ما نشرته الصحافة العالمية خلال الساعات الماضية، بالتأكيد على انتقال ميسي للدوري السعودي بداية من الموسم الجديد.

وأكد والد ميسي أن نجله لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق حتى الآن، من أجل اللعب له في المستقبل، حيث قال في بيانه: "لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق بين ميسي وأي نادٍ في العالم للعب له العام المقبل، ميسي لن يتخذ قراره النهائي قبل أن ينهي موسمه مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "ميسي لم يوقع على أي شيء حتى الآن، الأخبار المنتشرة كلها مزيفة وتهدف لاستخدام أسم نجلي فقط".

وكانت تقارير عالمية أكدت أن ميسي يقترب من التوقيع مع الهلال السعودي، ويرفض التجديد مع ناديه باريس سان جيرمان، ويفضل الرحيل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن ميسي انتقل لباريس صيف 2021 قادماً من برشلونة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

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