في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يستهدف تحطيم إنجاز رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويستهدف نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند تحطيم رقم مسجل باسم كريستيانو رونالدو موسم 2014/2013 مع ريال مدريد، حينما سجل الأخير في موسم واحد 17 هدفاً بدوري أبطال أوروبا، كأفضل أداء لمسجل أهداف في تاريخ البطولة.

ودخل هالاند صراع الهدافين في مسابقة دوري الأبطال للنسخة الحالية، بعدما سجل 12 هدفاً يحتل بها الصدارة، ويأتي بعده فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بـ 6 أهداف، ثم أوليفييه جيرو نجم ميلان بـ 5 أهداف، أما محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فتوقف رصيدهما عند 8 و7 أهداف بعدما ودعت أنديتهما المسابقة مبكراً.

ويبعد هالاند عن إنجاز رونالدو 5 أهداف فقط، وهو نفس العدد الذي أحرزه أمام لايبزيغ في لقاء واحد، وإن كانت فرص تسجيله أصبحت أقل الآن، في ظل صعوبة المواجهات، خلال نصف النهائي، والنهائي حال تأهل مانشستر سيتي.

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