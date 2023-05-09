بعقد استثنائي.. وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انتقال ميسي إلى الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية، بموجب صفقة استثنائية وضخمة، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل"، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع: "العقد استثنائي، أنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان لوكالة فرانس برس في شكل منفصل، أنّ عقد ميسي لا يزال سارياً حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في باريس: "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وكان باريس سان جرمان أوقف ميسي بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة، ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية يناير الماضي.

ويعتقد أن عقد رونالدو الممتد حتى يونيو 2025، يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجراً.

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