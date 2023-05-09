ميسي: عانيت لتحقيق لقب كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل رياضي لعام 2022، خلال حفل توزيع جوائز لورويس الرياضية العالمية في باريس، مشيراً إلى أنه عانى في مسيرته حتى التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده.

وقال ميسي بعد تسلمه الجائزة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "بالنسبة لي شرف كبير أن أكون في هذا الحفل، مع ترشيح كل هؤلاء الرياضيين الهائلين، كما أن الحفل في باريس هذا العام، المدينة التي رحبت بأسرتي منذ أن جئنا إلى هنا عام 2021".

وأضاف: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، ليس فقط من منتخب الأرجنتين، ولكن أيضاً في باريس سان جيرمان، لم أحقق أي شيء بمفردي، أنا ممتن لكوني قادر على مشاركة كل شيء معهم".

وتابع: "من الجيد دائماً أن أحصل على تقدير من هذا النوع، كنت محظوظاً في 2022 لتحقيق حلمي الكبير، أن أكون بطلاً للعالم، لقد كلفني ذلك كثيراً، تقريباً كل مسيرتي، بين ذلك مررت بالكثير من الأشياء، والعديد من الأفراح مع برشلونة وكثير من الحزن مع الأرجنتين، لكنني لم أتوقف وكل شيء كان درساً لي، كانت هناك العديد من العقبات، لكنني حاولت تحسين نفسي، بدعم من شعبي، حتى تمكنت من تحقيق حلمي وحلم بلد بأكمله، لقد استغرق الأمر وقتاً للوصول، لكنه كان أجمل شيء حدث لي".

يذكر أن ميسي حقق بطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخب الأرجنتين ديسمبر الماضي على حساب منتخب فرنسا، كما فاز مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

وهناك العديد من التكهنات حول مستقبل ميسي، في ظل اقتراب عقده من نهايته مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، حيث لم يتوصل النجم الأرجنتيني إلى اتفاق بعد بشأن التمديد، مع تلقيه عروض من جانب الهلال السعودي، وبرشلونة الذي يريد إعادته لصفوف النادي الكتالوني مرة أخرى.

وسجل ميسي مع باريس 20 هدفاً حتى الآن في الموسم الحالي، بواقع 15 هدفاً في الدوري الفرنسي، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف في نهائي السوبر الفرنسي، كما قدم النجم الأرجنتيني 19 تمريرة حاسمة بمُختلف المسابقات.

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