ليفاندوفسكي: دائماً سأكون في صف بايرن ميونخ وأتمنى فوزه بالدوري الألماني

المصدر: وكالات

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قال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إنه يأمل في فوز بايرن ميونخ في صراعه الشرس مع بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، علماً بأنه لعب لكلا الناديين.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس: "دائماً ما سأكون في صف بايرن ميونخ".

ولعب ليفاندوفسكي لفريق دورتموند بين عامي 2010 و2014، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الذي لعب له طوال ثمانية أعوام، وحقق معه عدة أرقام قياسية تهديفية كما فاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2020، ضمن العديد من الألقاب.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حالياً بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، وذلك قبل ثلاث مراحل فقط من نهاية البوندسليجا.

ويسعى بايرن ميونخ لإحراز لقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي، بينما توج بوروسيا دورتموند باللقب آخر مرة في عام 2012.

وقال ليفاندوفسكي: "سمعت أن الكثيرين في ألمانيا وأوروبا يعتقدون أنه من الأفضل للبوندسليجا أن يتوج دورتموند، لكنني دائماً ما سأكون في صف بايرن ميونخ، وبالتالي لا أؤيد ذلك".

وتابع: "أتمنى للاعبين (لاعبي بايرن ميونخ) أن يفوزوا ويظهروا أنهم الأفضل، ستكون المباريات الثلاث المتبقية مباريات مثيرة".

وقال ليفاندوفسكي: "أعتقد أن بايرن يمضي في مسار جيد، بالطبع حدث الكثير من الأشياء في الأسابيع الماضية، التي يمكنها التأثير على العقلية، لكنني أعتقد أن بايرن ميونخ متقدماً قليلاً الآن".

واقترب ليفاندوفسكي بشكل كبير من التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وقال إنه يأمل في تقديم الأفضل في المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك بعد أن ودع برشلونة دوري الأبطال هذا الموسم من دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعة تصدرها بايرن ميونخ.

وأوضح ليفاندوفسكي: "سنكون مستعدين بشكل أفضل مما كنا عليه العام الماضي قبل خوض دور المجموعات بدوري الأبطال، أتمنى أن نقطع الخطوة التالية."

وأضاف: "جاء الأمر مبكراً للغاية في المرة السابقة، وكان اللعب أمام بايرن ميونخ يمثل تحديا ذهنيا بالنسبة لي، ولكن ربما يصبح الأمر أكثر سهولة الآن بعد أن خضت هذه التجربة في مباراتين."

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