أنشيلوتي: مانشستر سيتي ليس هالاند فقط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن مانشستر سيتي فريق متكامل، ولا يتمثل فقط في مهاجمه النرويجي آرلينغ هالاند.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نرغب في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضنا في لقاء اليوم، نريد الخروج بنتيجة إيجابية، لا نرغب في المعاناة، نحن لا نستعد لإيقاف هالاند، نحن نستعد لمانشستر سيتي كفريق كامل ونحن أمام فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه ومن الصعب التغلب عليه أيضاً".

وشدد: "هالاند لديه جودة رائعة إنه لاعب خطير، لكن الحديث فقط عن اللاعب النرويجي يعني عدم الحديث عن فريق كامل، أنهم فريق يستطيع أن يهاجم ولديهم أفكار، سيكون لقاء تنافسي، من الصعب تقييم حالتنا البدنية ومقارنتها بالموسم الماضي، لكن حماسنا وتحفيزنا مهمان، والفوز بكأس الملك سيكون دافعاً آخر لدينا لتقديم لقاء جيد".

وعن جاهزية مودريتش، قال الإيطالي المخضرم: "مودريتش بخير وسيلعب أمام مانشستر سيتي".

وتابع: "لدينا مودريتش وآخرين في وسط الملعب، كامافينغا يلعب على الجناح بدون الكرة، ومع الكرة يتغير ويصبح لاعباً بالعمق في بعض الأحيان، وعلى الخطوط لدينا فينيسيوس جونيور، هو خطير للغاية".

يذكر أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز