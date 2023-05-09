اشتباكات و7بطاقات حمراء في « كلاسيكو الأرجنتين»

المصدر: (بوينس آيرس - د ب أ)

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شهدت مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في الجولة 15 للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد تسجيل ميجيل بورخا لاعب ريفر بلات، هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وتوقف اللعب لأكثر من عشر دقائق، وأشهر الحكم 7 بطاقات حمراء وطرد ثلاثة لاعبين من ريفر بليت، هم بالافيسينو سينتوريون وجوميز، وأربعة لاعبين من بوكا جونيورز، هم ميرينتييل وفيرنانديز وفالنتيني، وفيغال، ومن المتوقع أن يصدر اتحاد الكرة عقوبات انضباطية على لاعبي الفريقين بعد دراسة تقرير المباراة.

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