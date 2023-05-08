بنزيما في مواجهة هالاند.. المثال ضد النجم الصاعد

المصدر: أ ف ب

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يمثل الفرنسي كريم بنزيما من ناحية المكانة، السجل، الاستقرار في المستوى الفني، كل ما يصبو الى أن يحققه النروجي ارلينغ هالاند. لكن عندما يتواجه المهاجمان الخطيران وجها لوجه في المباراة المرتقبة بين ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي الثلاثاء في مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، لن يشعر الأخير بأي عقدة نقص تجاه منافسه.

ويبدو هالاند الذي سجل حتى الان 12 هدفا في المسابقة القارية الاهم هذا الموسم، واثقا من التتويج هدافا لها خلفا لبنزيما (15)، لأن منافسه المباشر جناح ريال البرازيلي فينيسيوس جونيور يملك ستة أهداف.

وإذا نجح سيتي في التفوق على ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في دوري الابطال (14 مرة)، بفضل مساهمة المهاجم النروجي العملاق، فأننا قد نشهد بداية انتقال المشعل بين أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، وأحد المرشحين بفرض نفسه على الساحة في السنوات المقبلة.

بعمر الخامسة والثلاثين، عاش بنزيما موسماً متفاوتاً نوعاً ما وكانت الضربة القاضية بالنسبة اليه غيابه عن مونديال قطر بداعي الاصابة حيث وصل منتخب بلاده الى المباراة النهائية قبل ان يخسر امام الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي.

على الصعيد الحسابي، يملك بنزيما سجلا محترما لأنه سجل 29 هدفا في 38 مباراة، لكن غيابه عن مباريات هامة بسبب الاصابات تشير الى انه دخل في خريف عمره.

بيد انه رفع بصفة القائد، اللقب الخامس والعشرين خلال مسيرته في صفوف ريال مدريد من خلال تتويجه بكأس اسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية السبت.

بات بنزيما اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الملكي بالتساوي مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، ويحلم ان ينفرد فيه في تاريخ العاشر من يونيو المقبل في اسطنبول بقيادة فريقه الى لقبه الخامس عشر في المسابقة الام والذي سيكون اللقب رقم مئة في تاريخ نادي العاصمة الاسبانية العريق.

تعملق بنزيما هذا الموسم حيث سجل ثلاثية في مرمى كل من بلد الوليد (6-صفر) وبرشلونة (4-صفر) والميريا (4-2)، كما سجل في مرمى ليفربول وتشلسي الانكليزي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ليؤكد بانه لم يفقد شهيته التهديفية.

ورفع بنزيما رصيده من الاهداف في صفوف ريال مدريد في الدوري الاسباني الى 236 وهو رابع افضل رصيد في تاريخ الدوري امام المكسيكي هوغو سانشيس. ويستطيع ايضا تخطى صاحب المركز الثالث تلمو سارّا مهاجم اتلتيك بلباو السابق (253) في حين يبدو صعباً الوصول الى رقمي ليونيل ميسي افضل هداف على الاطلاق مع 473 او البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني مع 311 هدفا.

أما على صعيد دوري الأبطال، فان اهدافه الـ90 حتى الان تضعه في المرتبة الرابعة بفارق هدف واحد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، لكن ايضا يبقى بعيدا عن الرقمين الهائلين لرونالدو (141) وميسي (129).

ينظر هالاند الى مسيرة بنزيما بتقدير كبير، لكنه يسطر اسمه باحرف ذهبية ايضا بعمر الثانية والعشرين.

في موسمه الاول في الدوري الانجليزي الممتاز الذي يعتبر الاقوى بين الخمس الكبرى في اوروبا، حطّم هالاند الاربعاء الماضي الرقم القياسي في عدد الاهداف في موسم واحد (بنظام البرميرليغ) عندما سجل هدفا في مرمى وست هام ليرفع رصيده الى 35. ويجب العودة الى موسم 1966-67 لنجد هدافا سجل عددا اكبر من الاهداف منه في موسم واحد في دوري النخبة الإنجليزي وهو رون ديفيس مع 37 هدفا.

أما في مختلف المسابقات، فقد سجل حتى الان 51 هدفا في 46 مباراة علما بان اي لاعب في الدوري الانجليزي النخبوي لم يصل الى 50 في موسم واحد منذ عام 1931.

وطبع هالاند، الباحث عن منح اللقب القاري لسيتي للمرة الأولى في تاريخه، دوري الابطال ايضا بطابعه الخاص، فقد سجل 35 هدفا في 27 مباراة.

بطبيعة الحال، لا تجوز المقارنة بين المهاجمين، فهالاند مثلا يعتمد على القوة الجسدية الهائلة التي يتمتع بها رغم فنيات عالية وسرعة للاعب يمتاز بطول فارع (195 سنتم). كما ان هالاند لا يملك حتى الان سجل بنزيما، حيث اكتفى باحراز كأس المانيا مرة واحدة، وبطولة النمسا مرتين وكأسها مرة واحدة.



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