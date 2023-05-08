عائق وحيد يفصل مورينيو عن تدريب باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، وافق على تدريب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، خلفاً لمدرب البي سي جي الحالي كريستوف جالتييه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الباريسي يرغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد، كونه مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، وسبق له تحقيق دوري أبطال أوروبا، التي يمني باريس نفسه بتحقيقها.

وأكدت الصحيفة، أن لويس كامبوس المدير الرياضي فتح خط المفاوضات مع خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو، للتعرف على رأي المدرب حول العرض، مشيرة إلى أن المحادثات الأولية نتجت عنها موافقة مورينيو على تدريب باريس.

وقالت الصحيفة، أن هناك مشكلة وحيدة تعيق المفاوضات وهي أن عقد مورينو مع روما مستمر حتى عام 2024، وسيتعين على المدرب التفاوض مع النادي الإيطالي أولاً قبل الرحيل عنه عقب نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أنه لا يُستبعد أن يدفع باريس مبلغاً مالياً لروما، كتعويض عن رحيل مورينيو.

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