لماذا نخاف منهم؟ برناردو يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه يحترم ريال مدريد، لكنه في نفس الوقت لا يهابه خلال المواجهة المقبلة، التي ستجمع بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال برناردو في تصريحات نقلتها صحيفة "Manchester Evening News": "لدينا الكثير من الاحترام للريال، من الغباء عدم احترامهم، لكن ليس هناك أي خوف على الإطلاق، لماذا نخاف منهم؟ سنحاول الحفاظ على الزخم الذي بنيناه على مدى شهرين للوصول إلى هذه الثقة الكبيرة".

وأردف: " إذا لم يكن لدى ريال مدريد كل من مودريتش، كروس، فينيسيوس، بنزيما، لما كان فاز بأي لقب، القميص أو شعار النادي لا يفعل ذلك بمفرده، خسرنا العام الماضي في ظروف صعبة، ولكن هذه المرة سنحاول أن نجعل الأمور مختلفة".

وأتم: "هذه البطولة نريدها لأنها الوحيدة التي لم نفز بها بعد، نحن في وضع جيد للغاية للقتال على جميع الألقاب".

وكان ريال مدريد أقصى مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بفوزه عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5/6، قبل أن يتوج باللقب في النهاية على حساب ليفربول.

وتقام مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي المقبلة، غداً الثلاثاء، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياغو برنابيو.

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