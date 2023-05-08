فيديو .. مهاجم يهدر أسهل فرصة في تاريخ الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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أخفق ريمي كابيلا، مهاجم نادي ليل الفرنسي، في تسجيل هدف محقق بغرابة خلال مباراة فريقه ضد ريمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 56، وصلت كرة على طبق من ذهب إلى كابيلا على مشارف خط المرمى، وكان اللاعب بحاجة للمس الكرة فقط لتسجيل الهدف، لكن الكرة اصطدمت بقدمه لتذهب في تجاه الحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها عن مرماه.

ووفقا لشبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه اللقطة هي أكبر فرصة ضائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم إذ وصلت نسبة وضع الكرة في الشباك إلى 96 بالمئة ورغم ذلك فقد أهدرها كابيلا.

وهناك اعتقاد أن هذه أعلى نسبة ضائعة رصدتها “أوبتا” في تاريخ الدوري الفرنسي الحديث.

ولسوء حظ، كابيلا فقد خسر فريقه المباراة أيضا بهدف دون رد.

Même le parcage avait déjà explosé😪 pic.twitter.com/13q4qVunqH — Au Stade Lillois ⚜️🚩 (@AuStadeLillois) May 7, 2023

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