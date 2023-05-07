غوارديولا ينفعل بشدة في وجه هالاند ويكشف عن السبب (فيديو)

المصدر: وكالات

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رصدت عدسات الكاميرا لحظة انفعال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بشدة في وجه مهاجم فريقه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، خلال المباراة التي جمعت "السيتي" وضيفه ليدز أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وعاتب غوارديولا نجم فريقه هالاند لعدم تسديده ضربة الجزاء رغم أنه هو المكلف بالتسديد وتركها لزميله إلكاي غوندوغان لكي يسجل "هاتريك"، لكن الألماني أهدرها ثم قلص ليدز الفارق 1-2.

والتقطت عدسات الكاميرات انفعال غوارديولا على هالاند حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: "You have to take it" (كان عليك أن تسددها أنت).

وقال غوارديولا، في تصريحاته عقب المباراة تعليقا على ما حدث: “ما فهمته هو أن هالاند قام بالتنازل عن ضربة الجزاء لزميله الذي يريد أن يكمل الهاتريك، أعلم أن غوندوغان منفذ جيد لضربات الجزاء حقا، لكن دائما ينتابني شعور سيئ عندما تكون النتيجة 1-0 أو 2-0 ونهدر ضربة جزاء”.

وأضاف: “ما حدث يظهر مدى روعة هالاند، ولكن قم بذلك إذا كانت النتيجة 4-0 وتبقى 10 دقائق، ولكن عندما تكون النتيجة 2-0 فاللاعب المكلف (بتسديد ركلات الجزاء) كان يجب أن يسدد، هالاند أفضل منفذ لضربات الجزاء لدينا حاليا، لذا كان يجب عليه أن يسدد الركلة”.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

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غوارديولا ينفعل بشدة في وجه هالاند ويكشف عن السبب https://t.co/YiniqP9lgW pic.twitter.com/56vQkHbkvt — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 7, 2023

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