كلوب: هذا اللاعب أحدث تأثيراً كبيراً في تحسن نتائج ليفربول

المصدر: البيان

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كشف مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، أن عودة لاعبه الكولومبي لويس دياز من الإصابة منحت "الريدز" دفعة قوية في المراحل الأخيرة من الموسم.

وبعد أن شارك في ثلاث مباريات كبديل بعد غياب دام ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة، بدأ دياز آخر مباراتين لـ"الريدز" أساسيا في الانتصار على توتنهام وفولهام تواليا، كما شارك بديلا في المباراة التي فاز فيها ليفربول على برينتفورد 1-0 أمس السبت.

وسجل الجناح الكولومبي هدفه الأول منذ أغسطس في الفوز 4-3 على توتنهام.

وأشاد كلوب بدور لاعبه الكولومبي وتأثيره على الفريق، حيث قال: "لقد كنت سعيدا جدا بالتأثير الذي أحدثه لويس دياز منذ عودته من الإصابة".

وأضاف: "كان معظم هذا الموسم صعبا على لويس بسبب المشاكل التي واجهها، ولكن منذ الثانية الأولى التي عاد فيها إلى أرض الملعب، لعب بابتسامة على وجهه وبدا كما لو أنه لم يغب أبدا".

وتابع المدرب الألماني وفقاً لروسيا اليوم: "عودة لويس في هذه السلسلة المميزة من المباريات كان بمثابة مساعدة هائلة ويمكنك أن ترى تأثيره على زملائه في الفريق وعلى المنافسين".

وأردف: "لويس يضيف صورة مختلفة لهجومنا.. كانت المسيرة التي مررنا بها مؤخرا إيجابية، سواء من حيث الأداء أو النتائج التي حققناها".

وبفضل فوزه على برينتفورد، واصل ليفربول صحوته في الأمتار الأخيرة من الموسم، إذ حقق انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

وبات "الريدز" على بعد نقطة واحدة فقط من غريمه مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأن يونايتد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

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