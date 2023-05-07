بثنائية في مرمى أتلانتا يوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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حقق يوفنتوس فوزا ثمينا خارج أرضه 2-صفر على أتلانتا ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويعزز موقعه في المربع الذهبي اليوم الأحد.

وأحرز صمويل إيلينج-جونيور الهدف الأول في الدقيقة 56، وأضاف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو ثالث الترتيب، وثلاث نقاط على إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، وخمس نقاط على ميلان خامس الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة وتعقدت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 80 نقطة وضمن إحراز اللقب قبل ذلك.

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