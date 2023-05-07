مان سيتي يبتعد 4 نقاط عن أرسنال

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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ابتعد مانشستر سيتي 4 نقاط عن أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2 - 1 بالجولة 35، ليزيد الضغط على أرسنال، الذي يخوض امتحاناً صعباً ضد نيوكاسل، الثالث، على ملعب الأخير اليوم، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة مقابل 78 لأرسنال، الذي لعب العدد ذاته من المباريات.

وشهدت الجولة فوز ليفربول على برينتفورد 1 - صفر، وسجل محمد صلاح هدف المباراة ليرفع رصيده إلى 30 هدفاً في كافة البطولات كما فاز توتنهام على كريستال بالاس 1 - صفر، وتشيلسي على بورنموث 3 - 1، ووولفرهامبتون على أستون فيلا 1 - صفر.

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